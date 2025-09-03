Диетолог Гинзбург указал на способность гречки и перловки замедлять старение

Гарниры, которые медленно усваиваются и содержат пищевые волокна или клетчатку, особенно важны для людей старше 50 лет. Они помогают поддерживать здоровье организма. Подробнее рассказал диетолог Михаил Гинзбург, передала « Вечерняя Москва ».

Лучшими гарнирами к белковым блюдам медик назвал гречку, перловку и овощи на пару.

«Из этих продуктов углеводы усваиваются медленнее, и сахар в крови повышается не так быстро», — пояснил специалист.

По его словам, пищевые волокна в указанных крупах помогают поддерживать нормальный обмен веществ и замедлять процессы старения. Клетчатка, содержащаяся в этих гарнирах, увеличивает время переработки углеводов и снижает уровень холестерина

Диетолог также рекомендовал отказаться от риса, картофеля и макарон, так как они быстро повышают уровень глюкозы и ухудшают метаболические процессы.