Диетолог Гинзбург: творожная масса в рационе повышает риск сахарного диабета и атеросклероза | 360°

Здоровье 08 мая 2024, 13:18 Диетолог Гинзбург: творожная масса в рационе повышает риск сахарного диабета и атеросклероза

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Творожная масса — продукт с высоким содержанием сахара и жиров, способный причинить вред здоровью. Об этом рассказал диетолог Михаил Гинзбург в беседе с радиостанцией Sputnik.

По его словам, употребление данного блюда повышает риск появления сахарного диабета, ожирения и атеросклероза.

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«В отличие от творога, который улучшает качество жизни, увеличивает ее продолжительность, защищает от развития целого ряда возрастных заболеваний, сладкая и жирная творожная масса, наоборот, всем этим заболеваниям способствует», — пояснил врач.

Он посоветовал людям среднего и пожилого возраста, а также детям отказаться от продукта. Для здорового молодого человека норма — одна-две столовых ложки.