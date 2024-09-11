Диетолог Гинзбург: рыба и оливковое масло улучшают работу сердца и сосудов

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о продуктах, которые препятствуют развитию инфаркта и поддерживают работу сердца и сосудов. Слова специалиста передала «Вечерняя Москва».
Медик призвал включить в рацион питания рыбу, оливковое масло, бобовые, овощи, фрукты и ягоды. По его словам, все эти продукты позволяют отлажено работать сердцу и сосудам и препятствуют атеросклерозу.
Кроме того, все вышеперечисленные продукты обладают антиатерогенным действием и не позволяют холестерину оседать на стенках сосудов, уточнил Гинзбург.
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