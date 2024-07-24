Диетолог Гинзбург рассказал, что оливки снижают риски развития сосудистых заболеваний

Доктор медицинских наук и врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал в интервью радио Sputnik о том, какое вещество в маслинах и оливках делает эти плоды полезными для здоровья, а какое — вредным.

Он отметил, что оливки и маслины представляют собой один и тот же продукт, отличающийся лишь цветом, и практически не имеют различий в составе. Эти плоды богаты витаминами, микроэлементами и макроэлементами, а также содержат полезные природные антиоксиданты.

Врач отметил, что полезным аспектом является присутствие в оливках масла, которое высоко ценится в средиземноморской и французской кухнях. Оно обладает множеством оздоровительных свойств. Умеренное потребление такого масла, богатого омега-9 ненасыщенными жирными кислотами, способствует снижению рисков воспалений и сосудистых заболеваний, объяснил Гинзбург.



Он также добавил, что маслины и оливки употребляют в основном в соленом или маринованном виде, и поэтому они часто содержат много соли. Поэтому чрезмерное потребление таких продуктов негативно сказывается на состоянии сосудистой стенки и может способствовать развитию гипертонии. Существуют исследования, которые показывают, что избыток соли в рационе может наносить здоровью такой же вред, как и избыток сахара, предупредил врач.