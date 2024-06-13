Диетолог Гинзбург рассказал, что какао и сухофрукты повышают настроение

Среди обычных продуктов есть множество так называемых природных антидепрессантов, повышающих настроение. Об этом рассказал диетолог Михаил Гинзбург, передала «Вечерняя Москва».

Он объяснил, что настроение может повыситься, если есть ягоды. Сейчас как раз сезон, и польза будет и для психологического, и для физического состояния.

«В ягодах много веществ, которые обладают противовоспалительным действием. Они благоприятно влияют на состояние сосудов, улучшают общее состояние человека и, как следствие, настроение», — отметил эксперт.

Он добавил, что также стимулируют выработку дофамина орехи, ягоды и какао. Благодаря этому понижается тревожность и повышается психоэмоциональное состояние человека.