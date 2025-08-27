Диетолог Гинзбург предупредил об увеличении канцерогенов в сосисках при жарке
Сосиски изготовлены из вареного мяса и не требуют дополнительной тепловой обработки. Об этом напомнил диетолог Михаил Гинзбург в беседе с сайтом «Вечерняя Москва».
Как пояснил специалист, употребление сосисок прямо из упаковки не принесет вреда здоровью. А вот обжаривание изделия способно увеличить количество канцерогенов в продукте.
«Канцерогены образуют в организме токсичные продукты распада», — пояснил медик.
По его словам, эти вещества накапливаются в виде жировых клеток и могут вызвать воспаление, повышение уровня сахара в крови и развитие возрастных заболеваний, добавил RT.