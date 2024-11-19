Диетолог Гинзбург посоветовал заменить белый хлеб на ржаной на новогоднем столе

По словам медика, любимый многими белый хлеб лучше заменить на ржаной, а вместо жирных мясных блюд подавать на стол нежирные сорта рыбы. Он объяснил, что сам по себе ржаной хлеб достаточно сытный, к тому же он защищает от переедания. Что касается мясных блюд, лучше всего поставить на стол не что-то жареное, а обычную нарезку.

Любителям майонезных салатов врач рекомендовал снижать порции. На новогоднем столе обязательно должно стоять много овощей и фруктов, чтобы разбавлять ими тяжелую пищу, добавил диетолог.