Диетолог Гинзбург посоветовал употреблять квашеную капусту и мясо для повышения уровня гемоглобина

Низкий гемоглобин — распространенная проблема современных людей. Поднять этот показатель можно с помощью некоторых продуктов питания, которые содержат белок, железо и аскорбиновую кислоту. Об этом рассказал диетолог Михаил Гинзбург, передала «Вечерняя Москва».

Доктор отметил, что к таким продуктам можно отнести квашеную капусту и мясо. Однако важно не переедать.

Для повышения уровня гемоглобина также следует включить в рацион питания печень, рыбу, грубый хлеб, орехи и птицу. Все эти продукты повышают способность организма синтезировать железо, подчеркнул Гинзбург.