Диетолог Гинзбург посоветовал поддержать иммунитет зимой с помощью шиповника

В холодное время года очень важно следить, чтобы в организм поступало достаточное количество витаминов, способных поддерживать иммунитет. Об этом URA.RU рассказал диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
По его словам, одним из продуктов, который способен поддержат здоровье зимой, считается шиповник. Отвар из этих ягод содержит огромное количество витамина С, который способствует укреплению иммунитета.
Как добавил RT, также стоит включить в рацион кисломолочные продукты и квашенную капусту. Они благоприятно влияют на микрофлору кишечника. Также важно обеспечить организм нужным количеством цинки, который можно получить из круп и отрубей.
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