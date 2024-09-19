Диетолог Гинзбург посоветовал есть вкусные вредности после основного приема пищи, а не вместо него

Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Аргументами и фактами» рассказал, каким образом можно преодолеть тягу к вредной еде — чипсам и сладостям.

По словам медика, полностью отождествлять тягу к сладостям с наркоманией он бы не стал, однако в медицинском сообществе есть мнение, что зависимость от вредной еды похожа на зависимость от алкоголя или наркотиков, написал сайт «7Дней».

Чтобы снизить потребление сладкого, диетолог советует есть вредную еду не вместо обычного приема пищи, а после. Также важно употреблять ее медленно и с наслаждением. Что касается детей, то родителям с малых лет следует воспитывать у них здоровый вкус и правильные пищевые привычки, добавил специалист.