Диетолог Гинзбург: пектин и ароматные специи помогут увеличить пользу варенья

Варенье — одно из самых популярных народных лакомств. Однако при его приготовлении используется большое количество сахара, за счет чего продукт может создавать риски развития диабета, атеросклероза и гипертонии. О том, как сделать угощение более полезным, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Москвой 24».
Чтобы уменьшить расход сахара при приготовлении варенья, можно добавить немного пектина. Отличным вариантом станут ароматные пряности. Так, корица и гвоздика усилят вкус продукта и наделят его лечебными свойствами, отметил специалист.
Гинзбург предупредил, что не стоит сводить к критическому минимуму содержание сахара, так как он выступает в качестве консерванта. Открытую банку варенья рекомендуется хранить в холодильнике не дольше месяца.
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