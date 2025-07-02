Диетолог Гинзбург отметил, что ряженка и вареная рыба помогут восполнить дефицит кальция после 50 лет

С возрастом уровень кальция в организме может снижаться, что чревато различными заболеваниями, включая остеопороз и воспаление кишечника. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты с высоким содержанием кальция следует включить в рацион после 50 лет, передала «Вечерняя Москва».

Как отметил специалист, молочные и кисломолочные продукты содержат наибольшее количество кальция. Однако не все они одинаково полезны для людей пожилого возраста.

«Группа продуктов с повышенным содержанием кальция — это молочные и кисломолочные. Например, творог, кефир, ряженка, простокваша и молоко. Однако кефир, ряженка и простокваша лучше, потому что там немного меньше лактозы, которая содержит много сахара. А его нужно ограничивать людям после 50 лет», — пояснил он.

Кроме того, в кефире, ряженке и простокваше больше бифидо- и лактобактерий, необходимых для жизни. Человек должен регулярно получать новые порции этих бактерий из пищи, отметил диетолог.

Также в этих продуктах содержится молочный белок, который легче усваивается организмом после 50 лет. Люди, которые не любят молоко, могут получать кальций из рыбных консервов или вареной рыбы с разварившимися косточками, подчеркнул эксперт.

Гинзбург также напомнил, что кальций содержится в крупах и отрубях, но из этих продуктов он хуже усваивается из-за полисахаридов и фитатов, которые замедляют всасывание.