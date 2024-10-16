Диетолог Гинзбург: от обычных куриных яиц гораздо больше пользы, чем от красной икры
Польза красной икры сильно преувеличена, заявил диетолог Михаил Гинзбург. В беседе с радиостанцией Sputnik он рассказал, чем заменить дорогостоящий продукт.
По словам врача, обычные куриные яйца имеют больше полезных свойств, чем красная икра.
«Яйца и две-три порции в неделю скумбрии − это адекватная замена», — заявил медик.
Он также отметил, что никто не покупает икру ради положительного воздействия на организм. Блюдо ценят за изысканный и сбалансированный вкус.
Минздрав предложил изменить госгарантии оказания медпомощи в России
Близкие отца и сына, погибших в Охотском море, обвинили в их смерти госструктуры
Американские фанаты «Вашингтона» поздравили Овечкина с рекордом в НХЛ
Пробки на дорогах Подмосковья составили 6 баллов утром 16 октября
Онлайн-услугу по согласованию архитектурного облика упростили в Подмосковье
Остановки отремонтировали в 9 округах Подмосковья за неделю
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте