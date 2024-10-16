Диетолог Гинзбург: от обычных куриных яиц гораздо больше пользы, чем от красной икры

Польза красной икры сильно преувеличена, заявил диетолог Михаил Гинзбург. В беседе с радиостанцией Sputnik он рассказал, чем заменить дорогостоящий продукт.

По словам врача, обычные куриные яйца имеют больше полезных свойств, чем красная икра.

«Яйца и две-три порции в неделю скумбрии − это адекватная замена», — заявил медик.

Он также отметил, что никто не покупает икру ради положительного воздействия на организм. Блюдо ценят за изысканный и сбалансированный вкус.