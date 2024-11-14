Диетолог Гинзбург: мясо и квашеная капуста повышают уровень гемоглобина

Уровень гемоглобина поднимают продукты, в состав которых входят железо, белок и аскорбиновая кислота. К таким продуктам медик отнес квашеную капусту и мясо. Гинзбург также подчеркнул пользу круп, орехов, грубого хлеба, овощей и фруктов.

«Все эти продукты повышают уровень железа и белка в организме, увеличивают способность синтеза железа, за счет чего повышается гемоглобин», — процитировал RT медика.

В заключение специалист призвал россиян помнить о вредных свойствах красного мяса. Несмотря на то, что оно повышает гемоглобин, этот продукт снижает способность человека к долголетию.