Диетолог Гинзбург: манго нужно есть после основного приема пищи в качестве десерта

В манго содержится большое количество сахара. Есть его лучше не до еды и не между основными приемами пищи, а после, в качестве десерта, рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире радио Sputnik.
По словам специалиста, после полноценного приема пищи происходит замедление всасывания сахаров. В сутки рекомендуется съедать не более 300 граммов манго.
Диетолог отметил, что фрукт богат флавоноидами и каротиноидами, которые обладают противовоспалительным и омолаживающим действием. Также включение в рацион манго положительно сказывается на здоровье и состоянии кожи.
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