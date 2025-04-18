Диетолог Гинзбург: кофе увеличивает продолжительность жизни на три-четыре года

Кофе стоит включить в дневной рацион, если нет противопоказаний. Этот бодрящий напиток может продлить жизнь, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. Его слова передала «Вечерняя Москва».
По данным многолетних исследований, люди, употребляющие две–четыре порции кофе в день, реже болеют возрастными заболеваниями и сталкиваются с проблемами со здоровьем позже и в более легкой форме. Умеренное употребление напитка увеличивает продолжительность жизни на три–четыре года. Это происходит благодаря положительному влиянию кофе на работу мозга и сердца, а также из-за большого количества полезных веществ в продукте.
Помимо кофеина, в напитке есть и другие биоактивные вещества, обладающие противовоспалительным и оздоровительным действием. Также кофе может снижать риск онкологических заболеваний, подчеркнул Гинзбург.
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