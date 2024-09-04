Диетолог Гинзбург: каша и горький шоколад на завтрак помогут взбодриться

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какой завтрак может зарядить энергией перед началом рабочего дня. Стоит отдать предпочтение сложным углеводам, отметил медик в беседе с «Москвой 24».

По его словам, отличный вариант — овсяная или гречневая каша. Взбодриться также помогут горький шоколад, кофе и чай. Они содержат вещества, обладающие стимулирующим действием.

Врач посоветовал добавлять в травяной напиток дольку лимона. Цитрусовые — источник аскорбиновой кислоты, которая дает энергию.

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