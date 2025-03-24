Диетолог Генварская: ряженка и топинамбур помогут улучшить состояние в пост

Кандидат медицинских наук Диана Генварская в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, как правильно изменить рацион при недомогании во время поста.

Диетолог отметила, что при отказе от белков животного происхождения нужно помочь организму перестроиться и пополнить запас витаминов группы В. Именно эти витамины увеличивают метаболизм в клетке. При их нехватке могут появиться проблемы с иммунитетом. Поэтому стоит добавить в рацион пробиотики — ряженку, бифидок, мацони, ацидофилин или ацидофильные бактерии в сухом виде. Это улучшит усвоение белка из бобовых.

Специалист также посоветовала включить в меню топинамбур — он помогает работе пищеварительных ферментов, которые вырабатывает поджелудочная железа, и содержит пищевые волокна. Кроме того, Генварская посоветовала употреблять водоросли — это ценный источник микроэлементов.