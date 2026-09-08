Диетолог Гаврилова назвала вес, при котором начинается сверхожирение

Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Республики Крым Виктория Гаврилова в эфире «Радио Крым» предупредила о критических формах ожирения. По ее словам, помимо трех официальных степеней заболевания, врачи на практике выделяют четвертую — сверхожирение.

«Это состояние диагностируется при индексе массы тела свыше 50 кг/м². Для человека среднего роста (около 175 см) такой показатель означает вес тела минимум 140 кг», — пояснила специалист.

Гаврилова также отметила существование термина «супер-сверхожирение». Оно фиксируется при экстремальном ИМТ более 60 кг/м². Диетолог подчеркнула, что одного контроля питания при таких состояниях уже недостаточно и требуется серьезное медицинское вмешательство.

Особое беспокойство у эксперта вызывает стремительный рост детского ожирения. Темпы набора лишнего веса у детей значительно превышают взрослые показатели.

Специалист напомнила, что формирование правильных пищевых привычек и культуры физических нагрузок должно начинаться с раннего возраста для предотвращения тяжелых последствий во взрослой жизни.