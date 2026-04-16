Диетолог Гарсез посоветовала включить в рацион овощи и фрукты для лучшего засыпания

Диетолог Марсела Гарсез поделилась мнением о том, какие продукты могут помочь улучшить качество ночного сна. Она выделила два основных помощника в этом вопросе. Об этом сообщил сайт aif.ru со ссылкой на сайт Terra.

По словам специалиста, регулярное употребление овощей и фруктов в течение дня способствует лучшему засыпанию. Как объяснила врач, содержащиеся в них углеводы помогают мозгу лучше усваивать триптофан — аминокислоту, которая играет важную роль в выработке мелатонина, передает «Свободная Пресса».

Кроме того, диетолог советует избегать обильных приемов пищи перед сном, так как они могут вызвать дискомфорт в желудке и нарушить сон. Также важно следить за балансом жидкости в организме: и недостаток, и избыток воды перед сном могут негативно сказаться на его качестве.