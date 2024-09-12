Диетолог Габдулхакова рассказала, что непереносимость грибов связана с генетикой

Непереносимость грибов у некоторых людей связана с генетикой. Об этом «Известиям» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова.

Как правило, у таких людей существует поломка в ферменте, расщепляющем особое вещество, содержащееся в этих продуктах. Это вещество называется трегалоза, или иначе, грибной сахар, написал RT.

Медик уточнила, что чаще всего с непереносимостью грибов сталкиваются корейцы, монголы, казахи и якуты. Иногда такая особенность организма встречается у чеченцев и карачаевцев.