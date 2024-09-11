Диетолог Фролова: коварство протеиновых батончиков заключается в их высокой калорийности

Желающие похудеть часто в качестве перекуса выбирают протеиновые батончики. Однако главное коварство этого продукта заключается в высокой калорийности, рассказала врач-диетолог Татьяна Фролова в беседе с Lenta.ru.
По словам специалиста, при бездумном употреблении протеиновые батончики могут приводить к набору массы тела. На одну порцию нередко приходится 300 калорий, в итоге один-два батончика способны заменить полноценный прием пищи, сообщил сайтkp.ru.
В составе такого перекуса должно быть достаточное количество не только белков, но и углеводов. Именно углеводы быстро восполняют запасы энергии, отметила Фролова.
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