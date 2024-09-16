Диетолог Филиппова: виноград служит профилактикой болезней сердца и почек

В интернете распространен миф, что виноград противопоказан при заболеваниях сердца и нарушениях функции почек. Однако его плоды, наоборот, служат профилактикой этих болезней, рассказала диетолог Татьяна Филиппова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По словам специалиста, ограничить виноград в рационе стоит лишь людям с нарушением в работе поджелудочной железы. За счет плотных оболочек он может оказывать раздражающее действие на слизистую желудка.
Кроме того, положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы виноградные косточки. В них содержится большое количество антиоксидантов и флавоноидов, отметила Филиппова.
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