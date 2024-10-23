Диетолог Филатова: сырые овощи вредны людям с гастритом и язвами желудка

Есть распространенное убеждение, что овощи полезны абсолютно для всех, однако это не так. Употребление сырых овощей в большом количестве может навредить людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, рассказала URA.RU диетолог Ирина Филатова.

Речь идет о пациентах с гастритом, язвами желудка и колитом. Грубая клетчатка, входящая в состав овощей, раздражает слизистую и усиливает болевые ощущения. Лучше всего есть овощи в отварном или тушеном виде, отметила эксперт.

Метеоризмы и вздутие живота вызывает употребление белокочанной капусты, редиса, лука, чеснока и редьки. Эти продукты лучше исключить во время обострения недуга, добавила Филатова.