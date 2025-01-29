Диетолог Фетисова: фастфуд негативно влияет на процесс обучения у детей

Эндокринолог и диетолог Надежда Фетисова в эфире телеканала « Санкт-Петербург » рассказала о вреде фастфуда для детского организма.

По словам врача, привлекательность такой пищи обусловлена высоким содержанием усилителей вкуса и соли, которые негативно воздействуют на здоровье. Одно из последствий — системное воспаление.

«Оно поражает все — и нервные волокна, и сосуды. Страдает нервная система, у детей в частности развивается когнитивная дисфункция, то есть нарушение процесса обучения, коммуникации и так далее», — пояснила врач.

Кроме того, в чипсах и гамбургерах присутствуют трансжиры. Такие вещества, добавила медик, тоже способствуют развитию воспалительных процессов.