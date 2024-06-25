Диетолог Елисеева: для восполнения клетчатки нужно включить в рацион листовые овощи и цельнозерновые продукты

Врач-диетолог Виктория Елисеева рассказала, что восполнить в организме клетчатку можно за счет добавления в рацион питания фруктов, листовых овощей и цельнозерновых продуктов. Слова эксперта передала «Вечерняя Москва».

Например, морковь содержит 1,5 грамма клетчатки, запеченный с кожурой картофель — 4,5 грамма, а одна порция брокколи — пять граммов.

При этом Елисеева указала на необходимость соблюдать баланс: 30 граммов клетчатки в день покроют все потребности организма. Также важно помнить, что свежие овощи и фрукты противопоказаны при синдроме раздраженного кишечника в стадии обострения и при язвенном колите, добавила врач.

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