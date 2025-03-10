Диетолог Елиашевич: разницы в питательной ценности между категориями яиц нет

Куриные яйца — один из самых питательных продуктов, содержащих белок, витамины (A, D, группы B), минералы (железо, селен) и антиоксиданты (лютеин, зеаксантин). Врач-диетолог Софья Елиашевич рассказала «ФедералПресс» , что разницы в питательной ценности между категориями яиц (С-0, С-1, С-2, С-3) нет.

При этом категория С-0 может содержать чуть больше желтка, но это несущественно влияет на баланс нутриентов. Выбор категории — дело вкуса.

Здоровый взрослый человек может употреблять до семи яиц в неделю без риска для сердечно-сосудистой системы. Детям от одного года до трех лет рекомендуется три-четыре яйца в неделю, а от четырех лет — до пяти штук. Потребление большого количества желтка вызывает риск повышения ЛПНП, поэтому лучше съедать один желток на два яйца, сообщила медик.

Яйца усваиваются наиболее эффективно после термической обработки, добавила Елиашевич.