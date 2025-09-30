Диетолог Егорова порекомендовала вести дневник с фиксацией триггеров переедания

Люди часто путают ложное чувство голода с настоящим и переедают. Диетолог Анастасия Егорова в интервью KP.RU поделилась методами, которые помогают избежать этого.

Она рекомендует делать паузу, как только съедено полтарелки. Нужно отложить столовые приборы и минуту посидеть, задавая себе вопрос: «Хочу ли я есть еще?» Если ответ утвердительный, следует съесть еще половину от оставшегося и снова отложить приборы.

Еще один способ — вести дневник, в котором фиксируются триггеры переедания. Это помогает предвидеть ситуации, которые могут привести к перееданию, и снизить количество лишних калорий.

«Заведите блокнот обжорства. Ну или книгу переедания. Назовите, как хотите, и держите всегда под рукой. Как только почувствовали внеурочный приступ голода, запишите, что на него толкнуло (может, плохие новости, или мысли, что вы неудачник (-ца)», — советует диетолог.

По словам Егоровой, важно подробно описывать свои переживания на каждом этапе и искать сходства, чтобы выявить последовательность событий и заранее снижать уровень стресса.