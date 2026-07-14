Диетолог Ефимова назвала шоколад и кофеин провокаторами изжоги

По словам врача, при склонности к изжоге необходимо пересмотреть свой рацион. В первую очередь стоит сократить или исключить алкоголь. Жирные, острые и жареные блюда также могут усугубить состояние, так как они замедляют процесс пищеварения и влияют на тонус сфинктера.

Кроме того, к продуктам, которые способны вызвать дискомфорт, относятся кофеин, шоколад и мята. Среди овощей и фруктов опасность представляют цитрусовые, томаты, лук и чеснок, добавил сайт KP.RU.