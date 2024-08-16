Диетолог Ефимов: любовь к фастфуду связана с особенностями эндорфинового регулирования в мозге

Ассистент кафедры диетологии университета «Росбиотех» Максим Ефимов в беседе с изданием «ФедералПресс» назвал причину любви к фастфуду у большинства людей.

По словам диетолога, она связана с особенностями эндорфинового регулирования в мозге. Дело в том, что употребление жирной пищи способствует выработке эндорфинов — гормонов счастья.

Производители фастфуда добавляют в пищу различные вкусовые добавки. То есть человек думает, что, употребляя фастфуд, он ест вкусную еду, а на самом деле получает удовольствие от глутамата натрия. Эта добавка, по словам Ефимова,  способсвтует ожирению, ухудшению зрения и приводит к проблемам с дыханием.

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