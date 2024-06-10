Диетолог Джутова рассказала, что частое употребление мороженого может повысить чувствительность зубов
Мороженое прекрасно охлаждает в жару, но слишком частое его употребление грозит повышенной чувствительностью зубов. Об этом РИАМО рассказала врач-диетолог Марьяна Джутова.
По ее словам, зубы страдают из-за сильного перепада температур. В этом случае повреждается эмаль, и она становится более чувствительной.
«Также многие виды мороженого содержат сахар, который может способствовать образованию кариеса», — отметила врач.
Как добавил «Петербургский дневник», также мороженое может стать причиной образования налета. Его вызывает лакомство с большим количеством красителей.
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