Диетолог Джутова рассказала, что частое употребление мороженого может повысить чувствительность зубов

Мороженое прекрасно охлаждает в жару, но слишком частое его употребление грозит повышенной чувствительностью зубов. Об этом РИАМО рассказала врач-диетолог Марьяна Джутова.

По ее словам, зубы страдают из-за сильного перепада температур. В этом случае повреждается эмаль, и она становится более чувствительной.

«Также многие виды мороженого содержат сахар, который может способствовать образованию кариеса», — отметила врач.

Как добавил «Петербургский дневник», также мороженое может стать причиной образования налета. Его вызывает лакомство с большим количеством красителей.