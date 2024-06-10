Диетолог Джутова: простуду вызывают вирусы, а не мороженое

Многие считают, что после употребления мороженого можно заболеть ОРВИ. Однако простудные инфекции вызваны вирусами, а не холодом, сообщила врач-диетолог Марьяна Джутова в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, мороженое само по себе не считается угрозой для иммунной системы. Некоторые люди могут ощущать временный дискомфорт в горле после употребления лакомства, однако это никак не связано с развитием простуды.

При этом мороженое в больших количествах способно вызвать ожирение, диабет и болезни сердца, отметила Джутова.

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