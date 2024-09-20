Диетолог Джутова посоветовала включить в рацион осенью свеклу и капусту

С наступлением осени питание может изменяться из-за изменения ассортимента доступных продуктов и погодных условий. Врач-диетолог Марьяна Джутова поделилась с «ФедералПресс», чем стоит разнообразить рацион.
По ее словам, добавление сезонных овощей, таких как тыква, картошка, свекла и капуста, поможет обеспечить организм необходимыми витаминами и минералами. Также диетолог подчеркнула, что осенью стоит уделить внимание теплым и сытным блюдам, таким как супы, рагу и запеканки.
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