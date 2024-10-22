Диетолог Дубская рассказала, что больше всего витамина D содержится в рукколе и авокадо

Чтоы сохранить здоровье костей, стоит круглый год заботиться о достаточном количестве витамина D, который поступает в организм. Об этом сайту телеканала «Санкт-Петербург» рассказала врач-диетолог, эндокринолог Мария Дубская.
По ее словам, стоит внимательнее подходить к планированию своего рациона. В частности, добавить в него яйца, но ограничиться при этом двумя в день, чтобы не повысить так называемый плохой холестерин.
Кроме того, стоит чаще есть рукколу и авокадо. Наконец, много витамина D в красной рыбе, кунжутных семечках и миндальных орехах.
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