Диетолог Дубская: монодиеты снижают вес за счет потери мышечной ткани

До весны осталось две недели, и многие начинают худеть к этому времени. Некоторые предпочитают ограничивать себя в питании вместо того, чтобы добавить больше активности или сделать рацион сбалансированным. О вреде популярных диет рассказала врач-эндокринолог Мария Дубская в эфире телеканала «Санкт-Петербург» .

Доктор отметила, что особой популярностью пользуется монодиета. Однако такой тип питания привод к потере мышечной ткани и ухудшению качества кожи.

«Монодиеты действительно достаточно жесткие, действенные, но не всегда во время них мы снижаем вес за счет жировой массы», — отметила Дубская.

Врач добавила, что веганские и вегетарианские диеты могут вызывать дефицит железа и витамина B12. Интервальное голодание противопоказано при диабете и заболеваниях ЖКТ.

Для снижения массы тела без вреда для здоровья эксперт посоветовала придерживаться средиземноморской диеты и DASH-диеты, которая подходит для людей с гипертонией.