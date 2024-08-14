Диетолог Дубская: черника благотворно влияет на работу мозга

За счет большого количества антиоксидантов и витаминов черника благотворно влияет на работу головного мозга. Об этом рассказала врач-диетолог, эндокринолог Мария Дубская в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, такой эффект достигается благодаря восстановлению энергетического баланса клеток и улучшению микроциркуляции. Танины и антиоксиданты в ягоде способны захватывать свободные радикалы, тем самым замедляя процессы старения.

Кроме того, черника защищает от окислительного стресса клетки сердца, легких и головного мозга, отметила Дубская.

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