Диетолог Долгушин отметил пользу черешни для ЖКТ и сердца

Сертифицированный спортивный диетолог Дмитрий Долгушин рассказал о пользе черешни для организма. Об этом сообщил 56orb.ru .

По словам специалиста, ягода богата клетчаткой, которая положительно влияет на работу кишечника, поддерживает здоровую микрофлору и способствует мягкому пищеварению. Именно поэтому умеренное употребление черешни часто приводит к улучшению работы ЖКТ.

Кроме того, в составе плодов есть калий, который важен для сердечно-сосудистой системы и поддержания водного баланса. Природные антиоксиданты в черешне помогают бороться с окислительным стрессом.