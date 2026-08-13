Диетолог Долгих назвала пользу и риски кунжута

Кунжут богат клетчаткой, минералами и витаминами, но может вызвать аллергию и требует умеренного употребления, сообщает transsibinfo.com .

Врач-диетолог Надежда Долгих пояснила, что кунжут продают очищенным и неочищенным. Очищенные семена светлее и мягче на вкус, а в оболочке сохраняется больше клетчатки и минералов.

Столовая ложка кунжута содержит около 50 килокалорий и 88 миллиграммов кальция. Семена также служат источником магния, фосфора, меди, железа, цинка, витаминов B1 и E. В них есть лигнаны сезамин и сезамолин, а также растительный белок и жиры.

Диетолог предупредила, что кунжут относится к сильным аллергенам и может вызвать реакцию вплоть до анафилактического шока. Детям с полугода можно вводить в рацион пасту тахини, но цельные семена малышам давать нельзя из-за риска удушья. При обострении болезней желудочно-кишечного тракта лучше отказаться от неочищенного кунжута.