Диетолог Дюваль рассказала, что употребление сала снижает тягу к сладостям

По ее словам, брокколи, морковь, курица и чечевица будут в этом деле хорошими помощниками. При этом специалист не отрицает мнение коллеги из Федерального центра охраны здоровья животных Россельхознадзора Кристины Прилепской о том, что употребление сала снижает тягу к сладостям. Однако диетолог указывает на высокую калорийность продукта, содержание в нем соли и жиров, способных повышать уровень холестерина и давать нагрузку на печень и почки.

Вместо сала врач рекомендует использовать полезные жиры, которые есть в авокадо, оливковом и кокосовом маслах, жирной рыбе — лососе, скумбрии. Но если имеются сопутствующие заболевания, при которых переваривание жиров затруднено, то для преодоления тяги к сладкому лучше употреблять богатые клетчаткой и белком продукты. С ними организму легко «справиться», при этом они медленно перевариваются и дают долгое насыщение, не приводя к скачкам инсулина.