Диетолог Дюваль призвала добавить в весенний рацион продукты с пробиотиками

С приходом весны повышается риск заразиться ОРВИ или ОРЗ. Чтобы укрепить свой организм в этот период, нужно правильно питаться. Вместе с экспертами «Москва 24» решила разобраться, какие продукты стоит включить в рацион.

Из-за переменчивой весенней погоды и повышения влажности воздуха легко подхватить вирус. Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, как можно защитить себя. По ее словам, весной важно позаботиться о микрофлоре кишечника, употребляя пробиотические продукты. Например, каждый день можно съедать по 40–50 граммов кимчи и квашеной капусты.

Витамин В и микроэлементы тоже полезны для иммунной системы. Много витамина В содержится в микрозелени. Этот продукт обладает богатым составом и не дает побочных эффектов.

Также диетолог рекомендует есть продукты с витамином D: форель, скумбрию и другую жирную рыбу. Достаточно употреблять 150–200 граммов рыбы в день.

Весной полезно есть творог и мясо птицы. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. Эти продукты содержат белок, без которого организм не может бороться с вирусами. Кроме того, в рацион стоит добавить фрукты, овощи и цитрусовые, богатые витамином С. Желательно есть их свежими или в салатах, потому что витамин С разрушается при термообработке.