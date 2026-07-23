Диетолог Дюваль предупредила об опасности замороженного зефира

Врач-диетолог, нутрициолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль сообщила, что замороженный зефир может повысить чувствительность зубов и привести к перееданию, передает Sputnik .

Замороженный зефир стал популярным кулинарным трендом, потому что меняет структуру и кажется менее приторным. Однако у такого десерта есть и минусы, рассказала Дюваль.

«Во-первых, замороженный зефир становится плотным и жестким, и если сочетать его с горячим кофе или чаем, то такой резкий перепад температур способствует тому, что микротрещины на эмали образуются и чувствительность зубов повышается», — сказала Дюваль.

Врач пояснила, что холод притупляет чувствительность вкусовых рецепторов к сладкому. Из-за этого зефир кажется менее сладким, чем есть на самом деле.

По словам Дюваль, холодный сладкий десерт также замедляет восприятие сытости, поэтому его легко переесть. Она отметила, что нормой можно считать две-три штуки в день, а есть зефир лучше в первой половине дня. На 100 граммов продукта приходится около 300 килокалорий.