Диетолог Дюваль предупредила, что специи и соль могут быть опасны в жару

Врач-диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль рассказала Pravda.Ru , какие продукты могут негативно влиять на организм в жару. По ее словам, летом стоит отказаться от жирной и жареной пищи, а также от продуктов, содержащих большое количество соли и специй.

В жаркую погоду организм тратит много сил на терморегуляцию, поэтому тяжелая пища, требующая значительной энергии на расщепление, может создавать дополнительную нагрузку. Это может привести к проблемам с артериальным давлением и терморегуляцией, написала «Пенза-пресс».

«Прежде всего, это жирная и жареная пища. Взрослый организм должен больше сил тратить на терморегуляцию. И он тратит много сил, зачастую именно из-за этого человек в жаркое время не хочет есть», — пояснила Дюваль.

Диетолог отметила, что специи и соль могут быть опасны. Пряности стимулируют потоотделение, усиливая потерю влаги, а избыток соленых продуктов провоцирует застой жидкости в тканях. Это может привести к отекам и повышению артериального давления.

Кроме того, врач подчеркнула, что сладости и напитки с высоким содержанием сахара могут усугублять жажду и перегружать выделительную систему. Кофеин и алкоголь также могут быть вредны из-за их мочегонного эффекта и негативного влияния на сердце.