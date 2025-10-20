Диетолог Димиди отметила, что два киви в день помогают в борьбе с хроническими запорами

Профессор диетологии Эйрини Димиди и ее коллега Кевин Уилан из Королевского колледжа Лондона (King's College London, KCL) поделились советами по борьбе с хроническим запором. Слова специалистов привел сайт «Газета.Ru» .

По словам экспертов, два киви в день могут помочь улучшить моторику кишечника благодаря содержанию фермента актинидина. Ржаной хлеб также полезен: он богат биоактивными веществами и пищевыми волокнами, которые способствуют размягчению каловых масс.

Третьим средством является минеральная вода с магнием, который усиливает сократительную функцию гладкой мускулатуры и улучшает перистальтику пищеварительного тракта.

Профессор Димиди подчеркнула, что традиционные рекомендации, такие как увеличение доли клетчатки в рационе или прием слабительных на основе сенны, сегодня считаются устаревшими из-за отсутствия убедительных научных доказательств их эффективности.