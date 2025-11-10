Диетолог Диброва отметила, что сложные углеводы должны составлять основу рациона

Врач Bioniq, диетолог и эндокринолог Дарья Диброва рассказала «Известиям» о том, какие углеводы следует употреблять людям без нарушений углеводного обмена. Она отметила, что «медленные» углеводы должны составлять основу рациона. К ним относятся крупы, такие как гречка, овсянка долгой варки, бурый и коричневый рис, киноа, булгур, перловка и пшено.

Специалист подчеркнула, что манка, овсянка быстрого приготовления и белый рис не должны быть основой рациона из-за низкой пищевой ценности. Также возможно использование пасты из твердых сортов пшеницы или из альтернативной муки — гречневой, нутовой, муки из чечевицы и другие.

Диброва обратила внимание на важность правильного употребления подсластителей. Она отметила, что калорийные подсластители, такие как сиропы и мед, не отличаются по воздействию на организм от сахара.

Бескалорийные подсластители могут быть полезны людям с нарушениями углеводного обмена или тем, кто следит за массой тела. Однако чрезмерное потребление подсластителей может привести к нарушению секреции гормонов голода и насыщения.

Для детей и подростков суточная потребность в углеводах составляет 10–15 грамм на один килограмм массы тела, в зависимости от физической активности и внешней температуры. Для школьников оптимальное количество углеводов в рационе — 300–400 грамм в день, из которых не более 100 г должны составлять простые углеводы. Для подростков суточная норма углеводов может быть около 500 грамм, подчеркнула Диброва.