Диетолог Диб отметил, что чай с добавлением заатара способен облегчить симптомы расстройства пищеварения

Заатар — уникальная ароматная смесь восточных специй родом из Ближнего Востока, распространенная от Ливана до Сирии и Палестины. Состав приправы разнится в зависимости от региона, но классически включает обжаренные семена кунжута, сушеный измельченный нут, свежие травы типа орегано и тимьяна, порошок тмина и кисловатый красновато-фиолетовый плод сумаха, написал сайт transsibinfo.com .

Помимо гастрономического удовольствия, заатар приносит ощутимую пользу организму. Благодаря богатому составу компонентов он улучшает мозговую деятельность, способствует хорошему пищеварению и действует как мощный антиоксидант.

Например, основным ингредиентом смеси являются семена кунжута, содержащие магний — важный элемент, участвующий в сотнях биохимических процессов тела, в частности влияющий на активность головного мозга и поддержание когнитивных способностей.

Диетолог Жасмин Диб добавляет, что чай с добавлением заатара способен облегчить симптомы расстройства пищеварения, улучшив моторику кишечника и помогая справиться с запорами.

Наконец, многочисленные фитохимические вещества, присутствующие в травах и семенах заатара, действуют как сильные антиоксиданты, защищающие ткани организма от окисления свободными радикалами и уменьшающие воспаление.