Диетолог Дианова: занятия спортом и стакан воды помогут справиться с эмоциональным голодом

Эмоциональный голод — состояние, при котором человек пытается заглушить едой стресс и психологическое напряжение. Как справиться с проблемой, рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с радиостанцией Sputnik .

Она посоветовала научиться проживать эмоции, а не заедать их. Для этого стоит запланировать медитации и сеансы у психолога.

Кроме того, справиться с данным состоянием помогут занятия спортом и любые другие увлечения, отметила врач. По ее словам, можно попробовать пить стакан воды при желании съесть какое-либо лакомство. Напиток перебьет негативные мысли и успокоит, добавили «Известия».