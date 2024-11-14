Диетолог Дианова заявила, что налог на сладкую газировку спасет молодых людей от диабета и ожирения

Главные потребитель сладких газированных напитков — это молодежь и мужчины до 35 лет. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова.
По ее словам, именно эту категорию удастся защитить от развития диабета и ожирения в случае, если в России примут решение повысить налог на сладкую газировку. Вред этого напитка обусловлен не только высоким содержанием сахара, добавила врач.
Она отметила, что в газировке также содержится ортофосфорная кислота, которая негативно влияет на здоровье костей. Врач подчеркнула, что повышение налога поможет в борьбе за здоровье нации.
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