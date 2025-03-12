Диетолог Дианова выступила против запрета рекламы услуг нутрициологов

Депутат Госдумы Нина Останина предложила запретить рекламу услуг нутрициологов наряду с другими «магическими» специалистами, такими как ведьмы, астрологи и тарологи. Однако диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова считает это неверным подходом. В беседе с «Ридусом» она отметила, что нутрициологи — признанная профессия, требующая регулирования.

«Нутрициологи — это не тарологи, запрещать их не нужно. Их нужно регламентировать, чтобы они не влезали в то, что им нельзя влезать», — сказала эксперт.

По мнению Диановой, нутрициолог должен поддерживать и мотивировать людей на формирование здоровых пищевых привычек. Однако из-за отсутствия медицинского образования у многих специалистов, эта сфера развивается хаотически, что может привести к негативным последствиям.

Во вторник, 11 марта, Нина Останина анонсировала законопроект о запрете рекламы оккультных и псевдоцелительских услуг. В пояснительной записке она включила нутрициологов в этот список.