Диетолог Дианова выразила обеспокоенность по поводу современной системы школьного питания

Диетолог и гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова выразила серьезную озабоченность по поводу современной системы школьного питания. В беседе с корреспондентом Общественной службы новостей она подчеркнула необходимость срочных реформ, так как существующая практика кормления детей полуфабрикатами представляет серьезную угрозу их здоровью.

Дианова отметила, что в 90-х и 2000-х годах многие пищеблоки были закрыты, а питание передано на аутсорсинг. Меню наполнилось продуктами, не соответствующими принципам здорового питания. Пельмени, наггетсы, сосиски и пицца стали привычными в школьных столовых.

Эксперт выделила четыре основные проблемы: — избыток соли, насыщенных жиров и трансжиров в ультраобработанной еде; — большое количество рафинированных углеводов; — снижение контроля качества; — неудовлетворительные вкусовые качества.

Из-за этого дети отказываются от школьных обедов и требуют деньги на дополнительное питание в буфете, что приводит к ожирению, сахарному диабету и другим заболеваниям.

В качестве решения Дианова предлагает вернуть систему собственных пищеблоков и кухонь при школах, пересмотреть меню и исключить нехарактерные продукты. Необходимо добавить больше свежих овощей и фруктов, круп, нежирного белка.

«Питание детей в школе — это не место для компромиссов! Нам нужно вернуть высокий стандарт контроля, свежести и безопасности еды, исключить полуфабрикаты и вернуть в школы настоящую и действительно питательную еду», — заключила Нурия Дианова.