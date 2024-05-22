Диетолог Дианова: спаржа сохраняет свои полезные свойства в обработанном виде

Многие люди добавляют в рацион питания спаржу не только из-за ее изысканного вкуса, но и из-за полезных свойств продукта. Об этом радиостанции Sputnik рассказала диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Спаржа сохраняет свои полезные свойства не только в свежем, но и обработанном виде. Верхние две трети стебля можно совершенно спокойно добавлять в салаты, либо же готовить их в виде al dente.

«После бланшировки я приветствую такую историю — чуть-чуть для красоты подержать на гриле. И, конечно, можно готовить спаржу на пару», — рассказала Дианова.

Диетолог предупредила, что классическая варка для этого продукта не подходит, поскольку в воду уходит большая часть витаминов и минеральных веществ.